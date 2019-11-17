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الحرية المصرى بالدقهلية ينظم دورات تدريبية لتأهيل الشباب للالتحاق بسوق العمل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم حزب الحرية المصري برعاية الدكتور صلاح حسب الله رئيس حزب الحرية المصرى والمتحدث الرسمى لمجلس النواب، البرنامج التأهيلى للشباب بعنوان "خطوات نحو القمة"، بأمانة مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية .

 

ويستمر الملتقى لمدة 5 أيام تدريبية ويتميز البرنامج بموضوعاته المنتقاه بعناية والهدف الأساسى للبرنامج هو تأهيل الشباب بشكل احترافي لسوق العمل على يد خبراء التدريب وتتضمن المرحله الأولى من البرنامج يدرس المتدرب من خلالها عدة موضوعات فى مقدمتها مفاتيح و أسرار النجاح وكتابه السيرة الذاتيه بشكل احترافى إلى جانب عرض الأخطاء الشائعة لتجنبها والمقابلات الشخصية وأنواعها وأشهر الاسئله التى تتعرض لها و مغزى هذه الاسئلة.

 

إضافة إلى التعامل مع الضغوط وكيفية التفكير الإستراتيجي وأساسيات أمن المعلومات وكيف تحمى نفسك من إعلانات الوظائف الوهمية وأنماط الشخصية وكيف تحدد نمط شخصيتك وكيف تتعامل مع الأنماط المختلفة وكيف يمكن ان تستثمر فكرة صغيرة جدا فى تنفيذ مشروع استثمارى مع عرض نماذج نجاح استطاعوا أن يستثمروا أفكارهم و ابهروا الجميع. 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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