الحرية المصرى بالدقهلية ينظم دورات تدريبية لتأهيل الشباب للالتحاق بسوق العمل

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ويستمر الملتقى لمدة 5 أيام تدريبية ويتميز البرنامج بموضوعاته المنتقاه بعناية والهدف الأساسى للبرنامج هو تأهيل الشباب بشكل احترافي لسوق العمل على يد خبراء التدريب وتتضمن المرحله الأولى من البرنامج يدرس المتدرب من خلالها عدة موضوعات فى مقدمتها مفاتيح و أسرار النجاح وكتابه السيرة الذاتيه بشكل احترافى إلى جانب عرض الأخطاء الشائعة لتجنبها والمقابلات الشخصية وأنواعها وأشهر الاسئله التى تتعرض لها و مغزى هذه الاسئلة.
إضافة إلى التعامل مع الضغوط وكيفية التفكير الإستراتيجي وأساسيات أمن المعلومات وكيف تحمى نفسك من إعلانات الوظائف الوهمية وأنماط الشخصية وكيف تحدد نمط شخصيتك وكيف تتعامل مع الأنماط المختلفة وكيف يمكن ان تستثمر فكرة صغيرة جدا فى تنفيذ مشروع استثمارى مع عرض نماذج نجاح استطاعوا أن يستثمروا أفكارهم و ابهروا الجميع.
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