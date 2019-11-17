شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الزراعة بـ"النواب" تؤجل مناقشة طلبات الإحاطة.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، تأجيل مناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، بشأن المغالاة في تقدير مقابل حق الانتفاع للأملاك ذات الصلة بالموارد المائية والري وازدواجية التحصيل في بعض المناطق، وذلك لحين حضور مسئولى الأملاك بوزارة الرى والضرائب العقارية بوزارة المالية.

وترأس الاجتماع سليمان وهدان وكيل المجلس، الذى شارك في الاجتماع، المخصص لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، منها طلبات الإحاطة المقدمة من "سليمان وهدان، ومجدي ملك، وعصام خلاف، والسيد فؤاد كوش"، بشأن مغالاة وزارة الموارد المائية والري في تقدير مقابل حق الانتفاع للأملاك ذات الصلة بالموارد المائية والري وازدواجية التحصيل في بعض المناطق.

وكذلك طلب الإحاطة المقدم من النائب رائف تمراز، بشأن المغالاة في تقدير أسعار تقنين الأراضي الزراعية والسكنية في مراكز شمال محافظة الشرقية.

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وانتقد سليمان وهدان، المغالاة في تقييم حق الانتفاع لسعر الأراضى التابعة لوزارة الرى من 12 إلى 120 جنيها بزيادة 10 أضعاف السعر السابق.

وشدد هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة، على ضرورة التزام المسئولين بحضور اجتماعات اللجنة، خاصة وأنها تتعلق بمشكلات المواطنين، مؤكدا أن اللجنة لن تسمح بأى تقصير أو تقاعس مسئول حكومي عن حضور اجتماعاتها مجددا.