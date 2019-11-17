شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. انتداب مجموعة جديدة من مديرى محطات مصر للطيران بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الطيار أشرف الخولى، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، قراراً بندب مجموعة من مديرى المحطات الجدد المشهود لهم بالكفاءة والانضباط والقدرة على تحمل المسؤلية. وحرص رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، على اختيار مديرى المحطات الجدد من الشباب دعما لسياسة الرئيس السيسي على الدفع بالشباب فى المناصب القيادية. يذكر أن مدة العمل تكون 3 سنوات كاملة منها 6 شهور الأولى رسميا ثم يتم مد العمل 3 سنوات، وفى الوقت نفسة حركة السفر للخارج تكون لمدة سنة واحدة. وتاتي أسماء اللذين وقع عليهم الاختيار، وهم: أيمن على عبدالرحيم مدير محطة عمان بالأردن. أحمد معروف مبارك مدير محطة بيروت. أحمد هانى كامل مدير محطة الرياض. طارق عبدالمنعم مدير محطة بكين. محمود حلمى طه مدير محطة الكويت. Advertisements محمد مصطفى أبو زيد مدير محطة اسطنبول. محمد رشدى أبو الدهب مدير محطة دبى. محمد مصطفى الكتبى مدير محطة برلين. أحمد رحمى عبدالحميد مدير محطة ميلانو. محمد أحمد على شبرا مدير محطة مدريد. عبدالمنعم عبدالقادر مدير محطة الشارقة. أحمد نبيل حسن مدير محطة الخرطوم. هشام عبدالحكيم محمد مدير محطة بغداد. كارم جاد الرب محمود مدير محطة كانو. سيد على حسن مدير محطة بروكسل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالأسماء.. انتداب مجموعة جديدة من مديرى محطات مصر للطيران بالخارج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.