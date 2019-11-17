اخبار العالم

البرلمان يفوض هيئة مكتبه فى تحديد موعد مناقشة استجواب وزيرة الصحة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يفوض هيئة مكتبه فى تحديد موعد مناقشة استجواب وزيرة الصحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فوض مجلس النواب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، هيئة مكتب المجلس فى تحديد موعد مناقشة الاستجواب المقدم من النائب محمد الحسينى والموجه للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة والسكان بشأن تهالك مستشفى بولاق الدكرور العام، وضعف الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بنطاق الحي، الأمر الذي يتسبب في معاناتهم بحثًا عن المستشفيات والمراكز الطبية سواء كانت الحكومية أو الخاصة لتلقي العلاج.

 

وأعلن المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب خلال الجلسة، أن الحكومة مستعدة لمناقشة الاستجواب فى الموعد الذى يحدده البرلمان.

 

وقال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إن الاستجواب  يتضمن اتهاما للحكومة أو أحد أعضائها  بالتقصير، مضيفا :"الاستجواب من الوسائل التى كفلها الدستور لرقابة المجلس على الحكومة، وأن مناقشته سوف تكون وفقا للقواعد التى سبق وأقرها المجلس بدور الانعقاد الأول".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البرلمان يفوض هيئة مكتبه فى تحديد موعد مناقشة استجواب وزيرة الصحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا