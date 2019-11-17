شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يفوض هيئة مكتبه فى تحديد موعد مناقشة استجواب وزيرة الصحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فوض مجلس النواب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، هيئة مكتب المجلس فى تحديد موعد مناقشة الاستجواب المقدم من النائب محمد الحسينى والموجه للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة والسكان بشأن تهالك مستشفى بولاق الدكرور العام، وضعف الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بنطاق الحي، الأمر الذي يتسبب في معاناتهم بحثًا عن المستشفيات والمراكز الطبية سواء كانت الحكومية أو الخاصة لتلقي العلاج.

وأعلن المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب خلال الجلسة، أن الحكومة مستعدة لمناقشة الاستجواب فى الموعد الذى يحدده البرلمان.

وقال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إن الاستجواب يتضمن اتهاما للحكومة أو أحد أعضائها بالتقصير، مضيفا :"الاستجواب من الوسائل التى كفلها الدستور لرقابة المجلس على الحكومة، وأن مناقشته سوف تكون وفقا للقواعد التى سبق وأقرها المجلس بدور الانعقاد الأول".