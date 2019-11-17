شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يفوض هيئة مكتبه فى تحديد موعد مناقشة استجواب وزيرة الصحة والان مع تفاصيل الخبر
وأعلن المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب خلال الجلسة، أن الحكومة مستعدة لمناقشة الاستجواب فى الموعد الذى يحدده البرلمان.
وقال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إن الاستجواب يتضمن اتهاما للحكومة أو أحد أعضائها بالتقصير، مضيفا :"الاستجواب من الوسائل التى كفلها الدستور لرقابة المجلس على الحكومة، وأن مناقشته سوف تكون وفقا للقواعد التى سبق وأقرها المجلس بدور الانعقاد الأول".
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