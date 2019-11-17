“شداتو الكاميرا”.. شرطي يتورط في عملية سرقة داخل مخفر شرطة بتطوان

فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن تطوان، أمس السبت، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للتحقق من كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لموظف شرطة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة.

وبحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني ، فإن الشرطي المشتبه فيه، برتبة مقدم شرطة يعمل بالحراسة بغرفة الأمان بولاية تطوان، كان موضوع شكاية بالسرقة من طرف أحد الأشخاص الموضوعين تحت تدبير الحراسة النظرية الذي اتهمه بتجريده من مبلغ مالي خلال فترة الإيداع.

وتابع البلاغ ذاته، أنه تم الاحتفاظ بالشرطي المذكور تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي المنجز في هذه القضية، وذلك بعدما وثقت عملية استقراء كاميرات المراقبة بغرف الأمان تورط المعني بالأمر في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية ، فضلا عن استرجاع جزء من المبلغ المسروق بعد عملية التفتيش المنجزة على ضوء هذه القضية.

وأشار البلاغ نفسه، إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني اصدرت قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق الشرطي المشتبه فيه، وذلك في انتظار انتهاء مجريات البحث القضائي ليتسنى ترتيب الإجراءات والجزاءات التأديبية اللازمة.