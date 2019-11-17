لخوض ثاني جولات المجموعة.. بعثة الأسود تحِل ببوروندي

حلت بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم، صباح اليوم الأحد، بمطار بوجمبورا الدولي، بدولة بوروندي، حيث ستخوض العناصر الوطنية ثاني مبارياتها في المجموعة الخامسة، من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا الكاميرون 2021، ضد منتخب بوروندي.
ووصل وفد النخبة الوطنية إلى مطار بوجمبورا الدولي، في تمام الساعة السادسة و45 دقيقة، بالتوقيت المغربي، بعد رحلة انطلقت أمس السبت.
وتقام المباراة بعد غد الثلاثاء، حيث تشكل الظهور الرسمي الثاني للأسود تحت قيادة المدرب البوسني وحيد خاليلوزيتش، الذي تعاقدت معه جامعة الكرة خلفا للفرنسي هيرفي رونار.
واكتفى المنتخب الوطني بالتعادل السلبي في أولى خرجاته الرسمية مع خاليلوزيتش، الجمعة الماضي، ضد منتخب موريتانيا، برسم الجولة الأولى من المجموعة الخامسة، لإقصائيات “كان” 2021، والتي احتضنها المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد ﷲ بالرباط.
من جهته، مني منتخب بوروندي بالهزيمة بهدفين دون رد، الأربعاء المنصرم، أمام مضيفه إفريقيا الوسطى، الذي بات ينفرد بصدارة المجموعة برصيد 3 نقاط، متفوقا بنقطتين عن الأسود، وموريتانيا، بينما يتذيل بوروندي جدول الترتيب برصيد خالٍ من النقاط.
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