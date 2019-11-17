“المشاكل” تلاحق “خليفة الخلفي”.. فنانون يتهمون عبيابة بـ”الإقصاء”

وجه أساتذة التعليم الأكاديمي للموسيقى والفن الكوريغرافي في المغرب، رسالة مفتوحة إلى الحسن عبيابة، وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، طالبوه فيها بفتح حوار جاد، لإعادة النظر في منظومة التعليم الموسيقي في المغرب، متوعدين بالدخول في أشكال نضالية، في الأيام المقبلة.

وعبر أساتذة الموسيقى، المنخرطون في الجامعة الوطنية للتعليم الأكاديمي للموسيقى، والفن الكوريغرافي في المغرب، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن استيائهم من أوضاع القطاع في المغرب؛ الذي يعاني بحسبهم من “العشوائية”.

وشددت الجامعة المذكورة، في بلاغ لها، على أنها الممثل الوحيد للأطر التعليمية والإدارية التربوية الممارسة داخل المعاهد الموسيقية، مطالبة “بتوقيف مسار كل الإجراءات الأحادية القرار من طرف بعض المسؤولين إلى أن يتم إخضاعها للتداول مع الجامعة باعتبارها المخاطب الوحيد المؤهل لمناقشة المواضيع التي تخص هيأة التدريس”.

وعبرت الجامعة الوطنية للتعليم الأكاديمي للموسيقى والفن الكوريغرافي في المغرب عن شجبها “التضييق الممنهج عليها، وإقصائها من لجن الدعم والإشراف، وعدم أخذ مشورتها العلمية، في الاقتراحات، التي تهم إصلاح منظومة التعليم الموسيقي”.