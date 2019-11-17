حامل في شهورها الأولى.. متسابقة مغربية تبهر أحلام في “ذا فويس”

كشفت الفنانة أحلام، عن مفاجأة تخص المشاركة المغربية في برنامج “ذا فويس”، رباب ناجد، إذ أنها تخوض المنافسة على اللقب وهي حامل.
وقدمت رباب ناجد، في الحلقة الأولى من العروض النهائية، ليلة أمس السبت، أغنية الرسايل للفنان محمد عبدو، وقد نال أداؤها اعجاب مدربتها أحلام لدرجة توجهت نحوها وقبلت بطنها كاشفة أن المشتركة المغربية حامل.
وسأل الفنان محمد حماقي عن جنس جنين رباب ناجد، لتوضح له أنها لا تعرف لحدود الساعة، فتوقعت أحلام أن تكوم أثنى، ليعقب حماقي أن صوتها سيكون جميلا مثل والدتها.
وانضمت رباب ناجد لفريق أحلام بعد أن خطفتها من فريق سميرة سعيد، في المرحلة المواجهة من الموسم الخامس من برنامج “ذا فويس”.
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