في انتظار “مباراة الأقدام”.. الوداد يخسر “مباراة الورق” أمام الرجاء

رفض الاتحاد العربي لكرة القدم، قرار الاستئناف الذي تقدم به فريق الوداد الرياضي، ضد مشاركة الكونغولي بين مالانغو رفقة الرجاء، برسم ذهاب ثمن نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد اللعبة العربي، رفضت اعتراض الوداد على مشاركة مالانغو مع الرجاء، في المباراة التي جمعت بين الفريقين في 2 نونبر الجاري، وأقرت بأحقية مشاركته.

واستأنف الفريق الأحمر قرار لجنة الانضباط، قبل أن يتم رفضه هو الآخر من طرف لجنة الاستئناف، التي أكدت أنه رفض نهائي وغير قابل للطعن وفقا للمادة (4:2:6) من لوائح مسابقة كأس محمد السادس، كما قررت أيضا، مصادرة رسوم التأمين المدفوع لحساب الاتحاد العربي.

وكان الوداد، تقدم قُبيل بداية مباراته أمام الرجاء، باعتراض للأمانة العامة للاتحاد العربي، ضد مشاركة اللاعب الكونغولي، مؤكدا أن الفريق الأخضر توصل برخصة مؤقتة من الاتحاد الدولي “فيفا”، في 17 شتنبر الماضي، بينما حدد الاتحاد العربي 15 من الشهر ذاته، آخر موعد لقيد اللاعبين في كأس محمد السادس.

يذكر أن لقاء الإياب، سيقام السبت القادم، مع العلم أن مواجهة الذهاب خلصت إلى التعادل الإيجابي هدف في كل شبكة.