محمد رمضان وسعد لمجرد يبدآن “من الصفر”

أعاد الفنان محمد رمضان، نشر فيديو كليب إنساي مع النجم سعد لمجرد، على قناته “يوتيوب”، بعد تعرضه لـ”الحذف”، سابقا، بسبب مشاكل مع منفذ الانتاج.

ولم يتعرض كليب إنساي للحظر، وإنما للحذف، حيث فقد عدد المشاهدات الهائل، الذي كان قد تحصل عليه، وتجاوز 170 مليون مشاهدة، وقد عاد عدد المشاهدة إلى الصفر بعد إعادة نشره.

وكان محمد رمضان قد تهرب من الحديث عن السبب الحقيقي لحذف “إنساي”، أثناء حلوله في المغرب للمشاركة في المباراة الاستعراضية في مدينة العيون بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، إذ قال إن الأمر يتكرر مع قناته، لأنها رقم واحد بين قنوات الفنانين في الشرق الأوسط.

وعلم “اليوم 24” من مصادر موثوقة أن هناك مشكلا ماديا بين محمد رمضان، والمنتج المنفذ للعمل، ما دفع الأخير إلى مراسلة إدارة “يوتيوب”، الأمر الذي أدى إلى حذف الكليب .

ويبدو أن رمضان تهرب من الحديث عن السبب الرئيسي لحظر كليب “إنساي”، نظرا إلى وجود طرف يطالبه بمستحقاته، ما يجعله في وضع حرج.