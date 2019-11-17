مانشستر سيتي يضع شرطا لبيع ساني لبايرن ميونخ!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن فريق مانشستر سيتي الإنجليزي سيوافق على بيع نجمه الألماني، ليروي ساني، لصالح بايرن ميونخ الألماني مقابل شرط واحد.
ويطارد الفريق البافاري، ساني بقوة قبل أن يتعرض الأخير للإصابة بقطع في الرباط الصليبي مطلع الموسم الحالي.
ووفقًا لشبكة "سكاي سبورتس"، فإن مسؤولي السيتي يدرسون فرضية الاضطرار للموافقة على انتقال ساني إلى بايرن ميونخ بعد نهاية الموسم الحالي.
وأشارت إلى مانشستر سيتي سيطلب أن يكون انتقال الفرنسي كينغسلي كومان نجم بايرن ميونخ إلى ملعب الاتحاد جزءًا من الصفقة.
وكان بيب غوارديولا، المدير الفني للسيتي، وراء ضم كومان من يوفنتوس إلى بايرن ميونخ، أثناء فترة المدرب الإسباني في "أليانز أرينا".
يذكر أن ساني من المتوقع أن يعود من الإصابة في شهر شباط/فبراير المقبل، كما أنه حتى الآن لم يجدد عقده الذي سينتهي في صيف 2021.
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