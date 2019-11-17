الطيبة: 3 إصابات بينها خطيرة في جريمة طعن

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب ثلاثة شباب بجروح متفاوتة بينها خطيرة، إثر تعرضهم للطعن في الحي الجنوبي بمدينة الطيبة، اليوم الأحد.

وقال شهود عيان إن شجارا وقع بين مجموعتين من الشباب، أسفر عن إصابة ثلاثة منهم بجروح متفاوتة إثر طعنهم بآلات حادة.

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى "مئير" في كفار سابا، بعد أن قدمت لهم الطواقم الطبية العلاجات الأولية بالمكان، فيما فتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الشجار.