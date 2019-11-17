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مقتل ضابط في هجوم للمتظاهرين على مقر أمني غرب إيران

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأحد 17 نوفمبر 2019

قتل ضابط إيراني برتبة عميد في هجوم شنَّه متظاهرون على مقر لقوات الأمن في محافظة كرمنشاه غرب إيران الليلة الماضية، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا) اليوم الأحد.

 

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وبحسب إرم نيوز، نقلت الوكالة عن قائد قوى الأمن في محافظة كرمنشاه، قوله إن ”العميد علي أكبر جاويدان، توفى بعد أن أصيب بطلق ناري في رأسه الليلة الماضية، وذلك خلال هجوم للمتظاهرين على مقر لقوات الشرطة في محافظة كرمنشاه“.

 

ووصف القائد، المحتجين بـ“البلطجية والمشاغبين“، مبينًا أن ”العميد جاويدان أصيب بجروح عندما منع المحتجين من إحراق مركز للشرطة في كرمنشاه“.

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