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شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل ضابط في هجوم للمتظاهرين على مقر أمني غرب إيران والان مع التفاصيل
الأحد 17 نوفمبر 2019
قتل ضابط إيراني برتبة عميد في هجوم شنَّه متظاهرون على مقر لقوات الأمن في محافظة كرمنشاه غرب إيران الليلة الماضية، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا) اليوم الأحد.
وبحسب إرم نيوز، نقلت الوكالة عن قائد قوى الأمن في محافظة كرمنشاه، قوله إن ”العميد علي أكبر جاويدان، توفى بعد أن أصيب بطلق ناري في رأسه الليلة الماضية، وذلك خلال هجوم للمتظاهرين على مقر لقوات الشرطة في محافظة كرمنشاه“.
ووصف القائد، المحتجين بـ“البلطجية والمشاغبين“، مبينًا أن ”العميد جاويدان أصيب بجروح عندما منع المحتجين من إحراق مركز للشرطة في كرمنشاه“.
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