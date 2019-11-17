شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. نجاة قائد عسكري كبير من محاولة اغتيال بمحافظة مأرب والان مع التفاصيل

الأحد 17 نوفمبر 2019 نجا قائد عسكري كبير من محاولة اغتيال في محافظة مأرب اليوم الأحد، تشرين الثاني 17، 2019.

وقالت مصادر إعلامية إن مجهولين زرعوا عبوة ناسفة في سيارة مدير دائرة الدعم اللوجستي بهيئة أركان الجيش، أحمد الولي. Advertisements وأضافت المصادر أن الولي لم يصب بأذى رغم وجوده في السيارة لحظة الانفجار. وتعد هذه العملية الثالثة من نوعها ضد منتسبين لقوات الجيش بمأرب خلال أقل من شهر.

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