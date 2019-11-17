الزعتر: ترامب غير جاد في إصلاح سياسات أوباما تجاه إيران

الأحد 17 نوفمبر 2019

الزعتر

قال الكاتب والمحلل السياسي، خالد الزعتر، إن التعاطي الأمريكي مع الانتفاضة الشعبية في إيران خجول.



وأضاف أن أمريكا تحاول إمساك العصا من النصف، فوفق تصريحات لمسؤول أمريكي يقول لا نريد تغيير النظام في إيران لكننا ندعم الشعب الإيراني.

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وتابع، عبر حسابه على موقع تويتر: أعتقد أن ترامب غير جاد بإصلاح سياسات أوباما.

وقال في تغريدة أخرى: تنتفض الشعب الإيراني في العام 2009 والتي عرفت باسم " الثورة الخضراء" وتجاهلتها إدارة أوباما بينما كان تركيز واشنطن على الربيع العربي ، واليوم يعود الشعب الإيراني للانتفاضة ضد نظام الملالي، فهل يصلح ترامب ما أفسده باراك أوباما.