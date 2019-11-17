شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن آخر مستجدات جبهات محافظة تعز والان مع التفاصيل

الأحد 17 نوفمبر 2019 صدت قوات الجيش الوطني هجوم لعناصر ميليشيات الحوثي الإنقلابية على مواقع القوات الحكومية، في جبهة الضباب جنوب غرب مدينة تعز. وبحسب المصادر، فإن الميليشيا شنت هجوما على منطقة الصياحي وقرية ماتع وتبة المقبابة تحت تغطية نيرانية كثيفة وقصف مدفعي، ودارت الإشتباكات قرابة ساعة تمكن خلالها الأبطال من صد الهجوم. Advertisements ويأتي هذا بعد أن سمعت أصوات اشتباكات وانفجارات عنيفة غرب المدينة. يذكر أن المشرف الحوثي تغير وأتى الجديد يستقدم التعزيزات ويستحدث مواقع ويشن هجوم من وقت لا آخر على مواقع الجيش الوطني. وردت دبابات القوات الحكومية بعنف على مواقع الميليشيات التى تحاول التسلل تحت غطاء ناري كثيف.

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