نائب: جلسات حافلة بالخطوات الإصلاحية في انتظار البرلمان

اعتبر النائب عن تيار الحكمة محمود الملا طلال، الأحد، أن هناك "أجندات" داخل الحكومة لا تريد أن تعمل ضمن المنطق الصحيح والدستور والقانون الصحيح، فيما أشار إلى أن أمام مجلس النواب جلسات "حافلة" بالخطوات الإصلاحية من بينها عدد من الاستجوابات وتشريع قوانين مهمة.
وأضاف الملا طلال، أنه "إذا لم تتمكن الحكومة من هذه الإنجازات فعليها أن تبين وجهة نظرها للشعب كي لا تكون هي المسؤول الوحيد امام الشعب والمرجعية"، معتبراً أن "هناك أجندات داخل الحكومة لا تريد أن تعمل ضمن المنطق الصحيح والدستور والقانون الصحيح وهو إعطاء الحقيقة والانفراج للشعب بما يحقق الإصلاحات المطلوبة".
وتابع، أن "قانون الانتخابات الذي تم التصويت عليه سابقاً كان لنا موقف بالمطالبة بعدم التصويت عليه كونه قانوناً غير منصف أو صحيح، والان جاءت الضربة من المرجعية وهي واضحة جداً بأنه يجب على القوى السياسية العمل على التغيير والا فان الطريق الآخر مفتوح"، مشيراً إلى أن "مجلس النواب أمامه جلسات حافلة بالخطوات الإصلاحية من بينها عدد من الاستجوابات وتشريع قوانين مهمة كقانون الكسب غير المشروع وتعديل قوانين المحافظات والانتخابات والمفوضية".
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