نائب: جلسات حافلة بالخطوات الإصلاحية في انتظار البرلمان

وقال الملا طلال في حديث لـ الخليج 365، إن "خطب المرجعية المتوالية كانت واضحة وقد أشهرت فيها البطاقة الصفراء، واليوم أشهرت البطاقة الحمراء بوجه الحكومة والبرلمان في حال عدم تطبيق الإصلاحات المنشودة في ما يتلاءم مع مطالب المتظاهرين والشعب"، مبيناً أن "الحكومة أمام طريق واحد وهو طريق الإصلاحات".وأضاف الملا طلال، أنه "إذا لم تتمكن الحكومة من هذه الإنجازات فعليها أن تبين وجهة نظرها للشعب كي لا تكون هي المسؤول الوحيد امام الشعب والمرجعية"، معتبراً أن "هناك أجندات داخل الحكومة لا تريد أن تعمل ضمن المنطق الصحيح والدستور والقانون الصحيح وهو إعطاء الحقيقة والانفراج للشعب بما يحقق الإصلاحات المطلوبة".

وتابع، أن "قانون الانتخابات الذي تم التصويت عليه سابقاً كان لنا موقف بالمطالبة بعدم التصويت عليه كونه قانوناً غير منصف أو صحيح، والان جاءت الضربة من المرجعية وهي واضحة جداً بأنه يجب على القوى السياسية العمل على التغيير والا فان الطريق الآخر مفتوح"، مشيراً إلى أن "مجلس النواب أمامه جلسات حافلة بالخطوات الإصلاحية من بينها عدد من الاستجوابات وتشريع قوانين مهمة كقانون الكسب غير المشروع وتعديل قوانين المحافظات والانتخابات والمفوضية".