مكتب عبد المهدي يسلم الاعلام والاتصالات قوائم تعيينات على الملاك الدائم

سلم مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهديهيئة الاعلام والاتصالات قوائم اسماء خريجين للتعيين على الملاك الدائم. وقال التلفزيون الحكومي، في خبر عاجل، إن مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي سلم هيئة الاعلام والاتصالات قوائم تضم خريجين باختصاصات مختلفة لتعيينهم على الملاك الدائم.

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