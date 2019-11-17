مصدر يكشف عن اختطاف ثلاثة محامين في بغداد وميسان

كشف مصدر امني، الاحد، عن اختطاف ثلاثة محامين في بغداد وميسان.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، انه "تم اختطاف المحامي والناشط المدني عبد الكريم العميري يوم الخميس الماضي ضمن منطقة البلدياتفي بغداد".
واضاف انه "تم اختطاف المحامي والناشط علي الساعدي الاسبوع الماضي من منزله ضمن منطقة الثعالبة"، مشيرا الى انه "تم اختطاف المحامي والناشط علي جاسب حطاب ضمن مدينة العمارة مركز محافظة ميسان".
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