"السيف الأزرق 2019".. مناورات عسكرية بين السعودية والصين

نفذت القوات البحرية السعودية، ممثلة في القوات الخاصة بالأسطول الغربي بجدة، الأحد، التمرين البحري الثنائي المختلط "السيف الأزرق 2019"، مع نظيرتها من القوات الخاصة بالبحرية الصينية.

وحضر قائد الأسطول الغربي اللواء البحري الركن فالح بن عبدالرحمن الفالح، والملحق العسكري الصيني لدى المملكة لين لي، المناورات وذلك في قاعدة الملك فيصل البحرية بالأسطول الغربي.

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وألقى مدير التمرين العقيد البحري عبدالله محمد العمري كلمة أكد خلالها أهمية هذا التمرين المشترك، وأنه يأتي في إطار مواجهة التحديات كافة، والمحافظة على السلام والاستقرار في المنطقة، إضافة إلى التأكيد على العديد من الأهداف التي تصب جميعها في دائرة الجاهزية التامة والحفاظ على أمن وسلم المنطقة والعالم.





وأشار العقيد العمري إلى أن التمرين يهدف إلى بناء الثقة المتبادلة، وتعزيز التعاون بين القوات البحرية السعودية، والقوات البحرية الصينية، وتبادل الخبرات وتطوير قدرة المشاركين بالتمرين في مجال الإرهاب البحري والقرصنة البحرية، ورفع مستوى التدريب والجاهزية القتالية.

وقدم ركن عمليات التمرين المقدم البحري الركن طارق بن سالم السالم إيجازا مرئيا عن فعاليات التمرين وميادينه وشعاره، بالإضافة إلى مراحل التمرين.

كما ألقى قائد الأسطول الغربي كلمة رحب فيها بالحضور، معلنا بدء التمرين البحري الثنائي المختلط "السيف الأزرق 2019"، الذي سينفذ على مدى ثلاثة أسابيع، متمنيا أن تتحقق الأهداف المرجوة من هذا التمرين لما فيه مصلحة القوات البحرية للبلدين الصديقين.