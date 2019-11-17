الجيش الليبي: تدمير 30 طائرة تركية مسيرة منذ أبريل الماضي

أعلن الجيش الليبي، تدمير أكثر من 30 طائرة تركية مسيرة تابعة للمليشيات منذ بدء عملية تحرير طرابلس "طوفان الكرامة" في الرابع من أبريل/نيسان الماضي.

وقال العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، إن سلاح الجو تمكن من إسقاط أكثر من 30 طائرة تركية مسيرة تابعة للمليشيات منذ بدء عملية الجيش في العاصمة.

وأكد العميد المحجوب لـ"العين الإخبارية"، أن إسقاط الطائرات كان في طرابلس وضواحيها ومدينة الجفرة، التي يتواجد على أرضها قاعدة عسكرية مهمة للجيش الليبي.

وحاولت المليشيا عرقلة عملية الجيش الليبي في طرابلس بشن هجمات متفرقة على قاعدة الجفرة، إلا أنه تم التصدي لها بنجاح.







وأوضح مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي أن قواته لا تزال ترصد تهريب الأسلحة التركية إلى المليشيات التابعة لرئيس حكومة الوفاق غير الشرعية برئاسة فايز السراج.

Advertisements

يذكر أن الجيش الليبي يخوض منذ 4 أبريل/نيسان الماضي عملية عسكرية تحت اسم "طوفان الكرامة"، بهدف تطهير العاصمة طرابلس من المليشيات التي تسيطر عليها منذ سنوات.

ومنذ بدء "طوفان الكرامة"، أعلنت تركيا دعمها للمليشيات، وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه سيسخر كل إمكانيات بلاده لمنع تلك عملية الجيش الليبي في طرابلس.



ويفرض مجلس الأمن الدولي على ليبيا حظر توريد السلاح منذ 2011، إلا أن تركيا تورطت في دعم الإرهابيين بالسلاح في ليبيا أكثر من مرة.

وكانت حادثة "سفينة الموت" أكبر مثال على ذلك في 17 ديسمبر/كانون الأول 2018، حين تمكنت أجهزة الأمن بميناء الخمس من ضبط 3 آلاف مسدس (عيار 9 ملم)، و120 مسدسا (بريتا)، و400 بندقية، و4.3 مليون رصاصة وجميعها تركية قبل تهريبها للمليشيات.

وفي مايو/اّيار الماضي، وصلت سفينة تركية تحمل اسم "أمازون" إلى ميناء طرابلس قادمة من ميناء سامسون وتحمل على متنها نحو 40 مدرعة لصالح المليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية المدعومة من حكومة الوفاق في طرابلس.

وتقدم حكومة الوفاق الدعم والغطاء السياسي للمليشيات وجماعة الإخوان الإهابية للوقوف ضد عملية الجيش الليبي، كما تدعم تركيا حكومة الوفاق، وترفض دخول الجيش الليبي للعاصمة طرابلس.



ومنذ "طوفان الكرامة" استهدف سلاح الجو الليبي عددا من الطائرات التركية المسيرة من نوع "بيردقدار" على المدرج العسكري للمطار قبل تنفيذها ضربات ضد المدنيين، خاصة في مدينتي ترهونة وورشفانة.