رسميا.. راجاباكسا رئيسا لسريلانكا بـ52.25 % من الأصوات

فاز وزير دفاع سريلانكا السابق جوتابايا راجاباكسا بالانتخابات الرئاسية، الأحد، رسميا بـ 52.25% من الأصوات.

وقال رئيس لجنة الانتخابات في سريلانكا، ماهيندا ديسهابريا إن مرشح المعارضة راجاباكسا حصل على 6.9 مليون صوت ما يعادل 41.9 % من الأصوات.



ومن المقرر إقامة مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس الجديد غدا الإثنين.

وأقر ساجيث بريماداسا، الأحد، بهزيمته أمام جوتابايا راجاباكسا في انتخابات الرئاسة السريلانكية، مهنئا إياه بفوزه.

Advertisements

وجرت عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية بسريلانكا، السبت، بين وزير الدفاع السابق جوتابايا راجاباكسا ومنافسه الرئيسي الوزير ساجيث بريماداسا، بحسب رويترز.

وأدلى ملايين السريلانكيين بأصواتهم لاختيار رئيس جديد للبلاد ينتشلها من أعمق ركود اقتصادي تشهده منذ 15 عاما بعد التفجيرات الانتحارية التي وقعت في عيد الميلاد في كنائس وفنادق وراح ضحيتها أكثر من 250 شخصا.

وكان راجاباكسا قد أشرف على هزيمة الجيش للانفصاليين (التاميل) قبل 10 سنوات في عهد أخيه ورئيس البلاد في ذلك الوقت ماهيندا راجاباكسا.

وتعهد راجاباكسا بأن تكون قيادة البلاد قوية لتأمين مواطني سريلانكا البالغ عددهم 22 مليون نسمة وأغلبهم من السنهال البوذيين.

ويقول المسلمون الذين يمثلون جماعة الأقلية الكبيرة الأخرى إنهم يواجهون عداء منذ هجمات أبريل/نيسان على الفنادق والكنائس التي أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عنها.