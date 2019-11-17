محمد بن راشد ورئيسة وزراء بنجلاديش يبحثان تعزيز العلاقات

بحث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الأحد، مع الشيخة حسينة واجد رئيسة وزراء بنجلاديش تعزيز العلاقات بين البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لرئيسة وزراء بنجلاديش في مقر معرض دبي الدولي للطيران.

وتبادل الجانبان، خلال اللقاء، الحديث حول عدد من المواضيع المتصلة بتعزيز علاقات الصداقة بين البلدين.



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وأشادت رئيسة وزراء بنجلاديش في معرض حديثها بالمستوى العالي الذي يتميز به معرض دبي الدولي للطيران إدارة وتنظيما واستقبالا وتسهيلات لوجستية توفرها الإمارات للعارضين والزوار على حد سواء.

يشار إلى أن الشيخة حسينة واجد شاركت على رأس وفد عسكري من بنجلاديش في افتتاح معرض دبي الدولي للطيران.





وفي وقت سابق اليوم، افتُتح "معرض دبي الدولي للطيران 2019" الذي تستضيفه دبي في مدينة المعارض بمطار آل مكتوم الدولي، ويستمر حتى 21 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

ويشارك في المعرض 1300 شركة من جميع أنحاء العالم، مع استعراض 165 طائرة من جميع الطرازات.