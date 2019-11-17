نتنياهو يلوح بهجمات جديدة: سنعمل بحرية كاملة في غزة

لوح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، بمزيد من الهجمات على غزة؛ حيث أكد أن جيش الاحتلال يحتفظ بحرية العمل في القطاع.

وفي مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية، نفى نتنياهو أن تكون حكومته تعهدت بوقف الاغتيالات في غزة.

وكانت حركة الجهاد الإسلامي قالت إن إسرائيل تعهدت بوقف الاغتيالات في إطار وقف إطلاق النار الأخير في القطاع.

إلا أن نتنياهو خرج قائلا: "أوضح مجددا: إسرائيل لم تتعهد بشيء. سياستنا الأمنية لم تتغير"، مضيفا أن حكومته تحتفظ "بحرية عمل كاملة وسنستهدف كل من يحاول الاعتداء علينا".

من جهة ثانية، أشار نتنياهو إلى أن حماس أطلقت خلال نهاية الأسبوع الماضي صواريخ على بئر السبع، قبل أن يوعز للجيش الإسرائيلي الجيش بأن يضرب فورا أهدافا تابعة للحركة في قطاع غزة.

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وتابع: "أكرر مرة أخرى - سنضرب كل من يعتدي علينا. نحن مستعدون لجميع السيناريوهات والأجهزة الأمنية تعلم تماما ما هي المخططات التي يجب تنفيذها من أجل الدفاع عن دولة إسرائيل في كل ساحة وساحة".

وكان العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة أدى إلى استشهاد 34 فلسطينيا وإصابة 111 بجروح متفاوتة.





وأظهرت معطيات رسمية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت أكثر من 90 غارة خلال العدوان الأخير على غزة خلّفت خسائر مادية مباشرة قيمتها 3 ملايين دولار، وفق التقديرات الأولية.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إن الغارات الإسرائيلية ألحقت أضرارا بـ٥٠٠ وحدة سكنية تراوحت بين جزئي وبليغ وكلي، بينها ٨ منازل و١٢ وحدة سكنية هدمت كليا، قيمتها التقديرية ٢ مليون دولار إضافة إلى خسائر القطاع الزراعي في الأراضي والمزارع وشبكات الري وقوارب الصيد، بلغت قيمتها أكثر من مليون شيكل (285 ألف دولار).

وخلال هذه الجولة أطلقت فصائل فلسطينية أكثر من 360 قذيفة من قطاع غزة على إسرائيل، بينها نحو 60% سقطت في مواقع مفتوحة، حسب جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث أصيب 64 إسرائيليا منذ بدء التصعيد بينهم 43 إصاباتهم طفيفة و21 نتيجة الهلع.

والخميس 14 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أكد المبعوث الأممي للشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف أن مصر والأمم المتحدة نجحتا في منع الحرب في غزة، واصفا الساعات والأيام التالية بأنها حاسمة.