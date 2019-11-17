مقتل 32 مسلحا في مواجهات مع جيش بوركينافاسو شمالي البلاد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قُتل 32 مسلحا في مواجهات مع جيش بوركينا فاسو، خلال عمليتين عسكريتين منفصلتين شمالي البلاد، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
وشن إرهابيون هذا العام أعمال عنف في بوركينا فاسو أودت بحياة مئات الأشخاص، وشردت أكثر من 150 ألف شخص، مع امتداد تأثير الجماعات المتشددة عبر منطقة الساحل.
ومنذ عام 2018 تم تمديد حالة الطوارئ عدة مرات في عدد من مدن البلاد، التي تعاني هجمات الجماعات المسلحة منذ 2015.
وتشمل حالة الطوارئ 14 منطقة في 7 ولايات من أصل 13 ولاية، معظمها في الشرق والوسط الشرقي والشمال، وهي المناطق الأكثر تعرضا لهجمات الجماعات المسلحة.
وتسببت الهجمات المسلحة ببوركينا فاسو منذ عام 2015 في مقتل 450 شخصا، وترأس الدولة الأفريقية حاليا الرئاسة الدورية لمجموعة دول الساحل الخمس.
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