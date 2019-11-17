سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 17 نوفمبر 2019

استقر سعر الدولار في مصر أمام الجنيه المصري، اليوم الأحد، في البنك المركزي المصري والبنوك الحكومية الكبرى، لكنه سجل ارتفاعا في بنكين خاصين وانخفض في بنك ثالث خلال بداية التعاملات.



وهيمن سعر 16.08 جنيه للشراء و16.18 جنيه للبيع على أسعار الدولار في معظم البنوك المصرية، لكن متوسط السعر استقر لدى البنك المركزي عند 16.07 جنيه للشراء و16.17 جنيه للبيع.

وكان سعر الدولار قد انخفض مقابل الجنيه المصري خلال أكتوبر الماضي بنحو 13 قرشا كاملة، حيث كان متوسط السعر في بداية الشهر الماضي 16.22 جنيه للشراء و16.32 جنيه للبيع.



ويعد السعر الحالي للجنيه المصري هو الأعلى منذ أكثر من عامين ونصف العام، حيث لم تكن العملة المصرية بهذه القوة منذ الرابع من مارس 2017، وفقا لحسابات "رويترز" التي توقعت مواصلة صعود الجنيه مقابل الدولار حتى نهاية الربع الأول من العام المقبل.

أعلى سعر للدولار في مصر

وجاء أعلى سعر للدولار في بنكي البركة وكريدي أجريكول عند 16.10 جنيه للشراء و16.20 جنيه للبيع.

بنك يخفض سعر الدولار وبنكان يخفضان الجنيه

وخفض مصرف أبوظبي الإسلامي سعر الدولار إلى 16.09 للشراء و16.18 جنيه للبيع مقارنة بـ16.11 جنيه للشراء و16.20 جنيه للبيع، أمس السبت.

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فيما رفع بنكا عودة والأهلي الكويتي إلى 16.08 للشراء و16.18 للبيع مقارنة بـ16.07 جنيه للشراء و16.17 جنيه للبيع، أمس.

السعر المهيمن

وبذلك يهيمن سعر 16.08 جنيه للشراء و16.18 جنيه للبيع على أسعار الدولار في مصر؛ حيث تكرر في 7 بنوك؛ هي عودة والأهلي الكويتي ومصر إيران للتنمية وقناة السويس والعربي الأفريقي والشركة المصرفية العربية الدولية "ساييب" وبلوم مصر.

أقل سعر للدولار في مصر

أما أقل سعر للدولار في البنوك العاملة بمصر فتم تسجيله بالبنك المصري الخليجي الذي يشتري الدولار مقابل 16.05 جنيه ويبيعه مقابل 16.15 جنيه.

سعر الدولار في أكبر بنك حكومي

وفي البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية، سجل الدولار 16.07 جنيه للشراء و16.17 جنيه للبيع، وتكرر السعر ذاته في بنك مصر ثاني أكبر البنوك الحكومية.

وتكررت هذه القيمة للدولار على شاشات 3 بنوك أخرى؛ هي الأهلي اليوناني والإسكندرية والمصرف المتحد.

سعر الدولار في أكبر بنك خاص

وفي البنك التجاري الدولي أكبر البنوك الخاصة في مصر جاء سعر الدولار عند مستوى متدنٍ نسبيا مسجلا 16.06 جنيه للشراء و16.16 جنيه للبيع.

ارتفاع سعر اليورو والإسترليني مقابل الجنيه

وبالنسبة لباقي العملات الأجنبية، وفقا لأسعار البنك الأهلي المصري، ارتفع سعر اليورو إلى 17.70 جنيه للشراء مقابل 17.87 جنيه للبيع، وارتفع الإسترليني إلى 20.67 جنيه للشراء و20.89 جنيه للبيع.

ارتفاع سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه

وعلى صعيد العملات العربية، استقر سعر الريال السعودي عند 4.27 جنيه للشراء و4.31 جنيه للبيع، وبقي سعر الدرهم الإماراتي عند 4.36 جنيه للشراء و4.40 جنيه للبيع، وقفز سعر الدينار الكويتي إلى 52.67 جنيه للشراء و53.23 جنيه للبيع، وفقا لشاشات البنك الأهلي المصري.