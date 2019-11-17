نتنياهو: سياستنا الأمنية لم تتغير وسنستهدف كل من يحاول الاعتداء علينا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو اليوم الأحد أن السياسات الأمنية الإسرائيلية لم تتغير، وأن إسرائيل ستظل تستهدف "كل من يحاول الاعتداء عليها".

وقال نتنياهو، في مستهل الاجتماع الأسبوعي للحكومة، اليوم :"إسرائيل لم تتعهد بشيء. سياستنا الأمنية لم تتغير بشيء، ونحتفظ بحرية عمل كاملة وسنستهدف كل من يحاول الاعتداء علينا".

وقدم نتنياهو التهنئة للأجهزة الأمنية على تنفيذ العملية العسكرية الأخيرة في قطاع غزة.

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كانت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية أعلنت الخميس الماضي دخول اتفاق لوقف إطلاق النار حيز التنفيذ، مشيرة إلى أن الاتفاق تضمن وقف سياسة الاغتيالات، وحماية المتظاهرين في مسيرات العودة الكبرى، والبدء عمليا في تنفيذ إجراءات كسر الحصار عن قطاع غزة.

وكانت جولة التوتر بدأت باغتيال إسرائيل القيادي العسكري في حركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا وزوجته فجر الثلاثاء الماضي، وتبع ذلك رد الحركة بإطلاق عشرات القذائف الصاروخية على إسرائيل. وردت إسرائيل من جانبها باستهداف العشرات من المواقع في قطاع غزة.