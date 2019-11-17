تركيا: توقيف 4 سوريين للاشتباه في صلتهم بتنظيم داعش

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صرحت مصادر أمنية تركية اليوم الأحد بأنه جرى توقيف أربعة سوريين للاشتباه في صلتهم بتنظيم داعش.
ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن المصادر أن الشرطة المحلية بولاية أضنة تمكنت من اعتقالهم فجر اليوم، مضيفة أنهم كانوا دخلوا إلى تركيا بعدما تسللوا من الجانب السوري.
وأضافت أنهم كانوا يخططون لتنفيذ هجوم إرهابي بالولاية الواقعة جنوبي البلاد.
تجدر الإشارة إلى أن تنظيم داعش كان أعلن مسؤوليته عن تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية في تركيا خلال السنوات الماضية، أسفرت عن مقتل وإصابة المئات.
وكان آخر هجوم كبير ينفذه التنظيم في تركيا قد وقع ليلة رأس السنة في 2017 واستهدف ملهى ليليا في إسطنبول وتسبب في مقتل 39 شخصا.
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