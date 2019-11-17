طالب يقتل زميله بطعنة في القلب داخل مدرسة سعودية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

قالت وسائل إعلام سعودية، أن طالباً يدعى خالد بن حمد النهدي، قتل بعد أن سدد له زميله طعنا في القلب، إثر شجار بينهما داخل مدرسة، بمحافظة شرورة، في نجران.



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ونقلت صحيفة سبق عن مصادر محلية قولها إن الطالب ”توفي بعد أن طعنه زميله داخل مدرسة متوسطة في محافظة شرورة“.

بدورها أشارت صحيفة خبر عاجل، المحلية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إلى أن الطالب الضحية ”اسمه خالد بن حمد النهدي“

وأضافت أنه ”قتل بعد أن سدد له زميله طعنة في قلبه داخل مدرسة أبوهريرة المتوسطة بمحافظة شرورة التابعة لمنطقة نجران“.