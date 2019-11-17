ضربة جديدة لترامب في ولاية لويزيانا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 نوفمبر 2019

فاز الديموقراطي جون بيل إدواردز أمس السبت، بولاية ثانية في الانتخابات على منصب حاكم ولاية لويزيانا الأمريكية. وأوردت وكالة أنباء بلومبرغ الأمريكية، أن فوز إدواردز وجه ضربة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قام بحملة في الولاية لدعم المنافس الجمهوري إدي ريسبون، وكان المراقبون السياسيون يتابعون السباق عن كثب، لأنه يمكن أن يكون بمثابة نقطة تحول لفرص ترامب الانتخابية في الانتخابات الرئاسية لعام 2020. واهتم الرئيس ترامب بالسباق، حيث زار لويزيانا 3 مرات في الشهرين الماضيين، ويوم الخميس الماضي، حث مؤيديه أثناء إلقاء كلمة أمام حشد في بوسير سيتي، بلويزيانا، على دعم ريسبون.

