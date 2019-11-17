ترامب يجري فحوصاً طبية بمستشفى عسكري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 نوفمبر 2019

زار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب البالغ من العمر 73 عاماً مستشفى وولتر ريد العسكري في ضواحي واشنطن بعد ظهر السبت، لإجراء فحوص طبية. وتعود آخر زيارة طبية سنوية اجراها ترامب إلى شهر فبراير(شباط) المنصرم، لكنّ الرئيس قرر بحسب البيت الأبيض أن يستبق بعض الشيء تاريخ الزيارة الطبية الجديدة بسبب روزنامة الانتخابات الرئاسية. وقالت المتحدثة باسمه ستيفاني غريشام، إن "الرئيس يترقب أن يكون العام 2020 حافلاً جداً، لذلك فقد استفاد من عطلة نهاية أسبوع هادئة في واشنطن لمباشرة فحصه الطبي السنوي في وولتر ريد". وإثر انتهاء فحوصه في بداية العام، كان كبير أطباء البيت الأبيض أعلن أنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتمتّع "بصحّة جيّدة جداً". وقال الطبيب شون كونلي، في بيان نشره وقتذاك البيت الأبيض: "يسرّني أن أعلن أن رئيس الولايات المتّحدة يتمتّع بصحّة جيدّة جدّاً وأتوقّع أن يظلّ كذلك لحين انتهاء ولايته الرئاسية، وإلى ما بعد ذلك". والرئيس الأمريكي ليس ملزماً أن يخضع لفحوص طبية ولا أن ينشر نتائجها. لكنّ هذا الأمر أصبح تقليداً

