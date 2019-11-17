توقيف 40 شخصاً خلال احتجاجات في مدينة يزد الإيرانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 نوفمبر 2019

أوقفت السلطات الإيرانية 40 شخصاً في مدينة يزد في وسط البلاد، بعد صدامات مع الشرطة خلال تظاهرات احتجاجاً على رفع اسعار البنزين، على ما ذكرت وكالة إسنا شبه الرسمية اليوم الأحد. ونقلت الوكالة عن المدعي العام في المدينة محمد حداد زاده قوله إنّ "الموقوفين مثيرو شغب متهمون بتنفيذ أعمال تخريب ومعظمهم ليسوا من سكان المدينة". وأضاف "في أعقاب التغيير في أسعار البنزين أعرب بعض الناس عن معارضتهم للقرار في تجمعات هادئة، لكن بعد ذلك قام البعض وهم من غير سكان يزد بأعمال تخريب عن سوء نية في بعض أجزاء مدينة يزد"، ولم توضح الوكالة متى حصلت التوقيفات مكتفية بالقول إنها وقعت حديثاً. واندلعت احتجاجات بعد ساعات من الإعلان عن رفع أسعار البنزين بنسبة 5% لأول 60 ليتراً من البنزين يتم شراؤها كل شهر و300% لكل ليتر إضافي كل شهر، واستمرت الاحتجاجات أمس السبت مع إغلاق سائقي دراجات بخارية طرقاً سريعة في مدن رئيسية ما أثار زحمة سير خانقة، كما هاجم آخرون ممتلكات عامة.

