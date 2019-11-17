شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر طقس المملكة.. توقعات بهطول أمطار غزيرة على العاصمة الرياض اليوم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 نوفمبر 2019 متابعات_الخليج 365 أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية، ظهر اليوم، تنبيهاً متقدماً لمنطقة الرياض لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية.

Advertisements وأشارت الهيئة العامة للأرصاد، عبر النظام الآلي لـ #الإنذار_المبكر، إلى أن الحالة تشمل: الخرج، والدرعية، والدلم، والدوادمي، والزلفي، والعاصمة الرياض، والمجمعة، ورماح، وشقراء، وعفيف، وتستمر حتى الحادية عشرة والنصف مساءً. وشهدت معظم مناطق المملكة خلال اليومين الماضين أمطار رعدية بين المتوسطة والغزيرة.

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