البرلمان الإيراني ينتقد لاريجاني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 نوفمبر 2019

كشفت خبيرة تغذية أسترالية ومختصة في الطهي عن كل الأطعمة التي تتناولها بشكل يومي لتتمتع بصحة جيدة. وقالت لي هولمز مؤلفة كتاب للطبخ ومؤسسة "سوبر تشارجد فود" إن نظامها الغذائي يتغير كل يوم بشكل كبير، وترفض متابعة أي نظام محدد أو تقيد نفسها بطريقة لتناول الطعام. وبدلاً من ذلك، تفضل التمسك ببعض القواعد البسيطة، ومعظمها يعتمد على الأطعمة النباتية، والحد الأدنى من الأطعمة المعالجة، والوجبات الصديقة للأمعاء، والتركيز على الجودة والكمية. وتتبع هولمز أيضاً طريقة 80:20 التي تتضمن تناول الأطعمة الصحية 80% من الوقت، والاستمتاع بباقي الأنواع خلال الوقت المتبقي. وتبدا هولمز يومها بتناول كوب من الماء الدافىء صباحاً مع الليمون، قبل أن تذهب في نزهة قصيرة في الحديقة ثم تعود إلى المنزل لتناول عصير مضادات الهيستامين المصنوع من التوت الأزرق وحليب الشوفان ومسحوق البروتين النباتي ومسحوق الكولاجين والماء. وإذا كانت ترغب بتناول شيء آخر في الصباح، تلجأ إلى وجبة من العصيدة مع التوت في الساعة 11 صباحا. وفي الساعة الواحدة بعد الظهر، تتناول لي وجبة غداء خفيفة مليئة بالأطعمة المغذية، مثل شروبة الدجاج والخضروات مع الخبز أو العجين المخمر أو البسكويت، وإذا كانت ترغب بتناول وجبة نباتية، تحضر شوربة الهليون مع الفينيل والسبانخ. وحوالي الساعة الثالثة بعد الظهر، تلجأ لي إلى وجبة من الشوكولاتة المصنوعة من الكاكاو وبذور اليقطين وشراب الشعير والأرز وبذور الشيا. أو وجبة من جبنة الأفوكادو مع البسكويت المصنوع من البذور. وعلى العشاء، تكتفي بالحصول على حصة من البروتينات، مع الكثير من الخضروات والأرز البني أو القرنبيط، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.وجه نواب بمجلس الشورى الإسلامي (البرلمان الإيراني) اليوم الأحد، انتقادات لرئيس المجلس علي لاريجاني بسبب قرار رفع أسعار الوقود. وذكرت وكالة "مهر" الإيرانية أن نواب المجلس طالبوا خلال الاجتماع العلني للمجلس اليوم، بالإشراف على أسعار السلع بعد ارتفاع أسعار الوقود، واحتجوا على عدم أخذ آراء النواب بعين الاعتبار بهذا الخصوص. ونقلت عن النائب غلام رضا كاتب، موجهاً خطابه للاريجاني، القول: "نتوقع أن تؤخذ وجهات نظرنا بعين الاعتبار في الاجتماعات التي تشاركون فيها نيابة عن مجلس الشورى"، بينما قال النائب أحد ازاديخواه: "وفقاً للمخطط السادس للتنمية، فإن موضوع ارتفاع أسعار الوقود يحتاج إلى تأكيد نواب مجلس الشورى الإسلامي، لكن لم يطلع النواب على هذا الموضوع، ونحن نعارض هذا المسار". ًوطالب النائب جواد حسيني بتحميل رئيس الجمهورية حسن روحاني المسؤولية عن أعمال الشغب التي شهدتها البلاد، ورد لاريجاني على الانتقادات الحادة بالدعوة للهدوء من أجل اتخاذ قرارات صائبة. وكان المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي صرح اليوم بأنه يدعم قرار رؤساء السلطات الثلاث الخاص برفع أسعار الوقود، قائلاً: "لست خبيراً في هذا المجال، ولكني كنت قد أعلنت سابقاً أنني أدعم القرارات التي يتخذها الاجتماع المشترك لرؤساء السلطات الثلاث"، في إشارة إلى السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.

