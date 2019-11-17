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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نتانياهو يُفضل انتخابات ثالثة على حكومة يدعمها العرب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 نوفمبر 2019
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، وزعيم كتلة اليمين الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أن الذهاب لانتخابات ثالثة أقل خطراً من تشكيل حكومة تدعمها الأحزاب العربية في الكنيست الإسرائيلي. وقال نتانياهو حسب ما نقلت القناة الـ13، إن "انتخابات ثالثة ستكون كارثة، لكن إنشاء حكومة تعتمد على الأحزاب العربية، كارثة أكبر"، على حد تعبيره. وأضافت القناة، أن نتانياهو أبلغ وزراء وأعضاء الكنيست من حزب الليكود، بأنه تلقى مؤشرات جدية على أن بيني غانتس زعيم حزب أزرق أبيض، سيشكل حكومة أقلية تدعمها القائمة العربية المشتركة. وطالب نتانياهو، بمعارضة عامة وواسعة للخطوة التي ينوي بيني غانتس اتخاذها، في ظل الجهود التي يبذلها الأخير لتشكيل حكومة تفادياً لانتخابات ثالثة في إسرائيل. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن غانتس حدد اجتماعات غداً الأحد، لمفاوضات مع طواقم حزبي العمل وإسرائيل بيتنا الذي يقوده أفيغدور ليبرمان، في محاولة أخيرة لتشكيل حكومة، قبل أن يضطر لإعادة التفويض بتشكيل الحكومة، إلى الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين. وسيلتقي غانتس مع الرئيس الإسرائيلي الليلة، في محاولة لبحث لمعضلة تشكيل الحكومة، في ظل إصرار حزبي الليكود وأزرق أبيض على مواقفهما، ورفض غانتس، استغلال نتانياهو لرغبة حزبه في تشكيل حكومة وحدة إسرائيلية للتمتع بالحصانة ضد الملاحقة القانونية.
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