مقتل 4 جنود و6 من داعش في الموصل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 نوفمبر 2019

أفاد مصدر أمني في قيادة عمليات نينوى العراقية، اليوم الأحد، بمقتل 4 جنود و6 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي إثر هجوم شنه عناصر من التنظيم شمال غرب الموصل 400 كلم شمال بغداد. وقال العميد محمد الجبوري إن "قوات مكونة من الجيش والشرطة، وبإسناد من الطيران الحربي، تمكنت من صد هجوم كبير لداعش في سلاسل جبال العطشانة في بلدة بادوش (25 كلم شمال غرب الموصل)، وتمكنت خلال معارك استغرقت 30 دقيقة من قتل 6 من عناصر داعش واعتقال 13 آخرين"، مشيراً إلى أن عناصر داعش تمكنوا من قتل 4 جنود كانوا مرابطين في المنطقة. وما زالت مناطق عديدة من محافظة نينوى، وخاصة القريبة من الحدود السورية شمال غرب الموصل، تشهد أعمال عنف ينفذها عناصر داعش ضد القوات الأمنية العراقية والمدنيين، وذلك رغم إعلان القضاء على تنظيم داعش عسكرياً في البلاد نهاية 2017.

