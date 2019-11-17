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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السيسي إلى ألمانيا لحضور قمة العشرين وأفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 نوفمبر 2019
توجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الأحد، إلى برلين على رأس وفد في زيارة لألمانيا تستغرق عدة أيام يشارك خلالها في فعاليات مجموعة العشرين وأفريقيا التي أطلقتها الرئاسة الألمانية عام 2017. وكانت الخارجية الألمانية أصدرت بياناً إعلامياً الساعات الماضية أكدت خلاله أن الفعاليات تهدف لدعم التنمية في الدول الأفريقية وجذب الاستثمارات إليها. وأكدت الخارجية الألمانية على أهمية مبادرة قمة العشرين وأفريقيا في دعم التعاون الاقتصادي بين أفريقيا ودول مجموعة العشرين، من خلال الإعلان عن مشروعات تسهم في الإسراع بوتيرة النمو في القارة السمراء. ومن المقرر أن يعقد السيسي سلسلة من اللقاءات الهامة على هامش الزيارة تتضمن قمة مصرية ألمانية مع المستشارة إنغيلا ميركل إلى جانب عدد من القادة ورؤساء المنظمات الدولية المشاركين في القمة. كما تشهد الزيارة التوقيع يوم الثلاثاء المقبل على اتفاقية للاستثمار في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة وحماية البيئة واقتصاديات النفايات الصلبة والتعليم الفني
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