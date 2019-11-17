اقفال صناديق الاقتراع لانتخابات نقابة المحامين في بيروت

أقفلت في هذه الأثناء صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس نقابة المحامين في بيروت، وبدأت عملية فرز الاصوات، على ان تبدأ بعدها عملية انتخاب النقيب الجديد من ببن الفائزين.
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