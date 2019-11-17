اقفال صناديق الاقتراع لانتخابات نقابة المحامين في بيروت

أقفلت في هذه الأثناء صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس ​نقابة المحامين​ في ​بيروت​، وبدأت عملية فرز الاصوات، على ان تبدأ بعدها عملية انتخاب النقيب الجديد من ببن الفائزين.

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