نديم الجميّل: انتخابات نقابة المحامين هي نموذج لنبض الشارع والثورة

دعا عضو حزب "الكتائب" النائب نديم الجميّل الى الحفاظ على الدستور و​المؤسسات الدستورية​، معتبراًُ ان ​الانتخابات​ اليوم هي نموذج للحياة الديمقراطية وهي نموذج لنبض الشارع و​الثورة​.

واثناء ادلائه بصوته في انتخابات ​نقابة المحامين​ في ​قصر العدل​، قال: " نحن بحاجة الى تشكيل حكومة بأسرع وقت وتعيين رئيس للحكومة لمواكبة التطورات والاستحقاقات المقدمين عليها".

ولفت إلى ان "هذه الانتخابات هي نموذج لنبض الشارع والثورة ونبض الاشخاص الذين يمارسون ​الحياة​ السياسية ونتمنى ان تتطبق على مؤسساتنا الدستورية". ورأى ان "دور نقابة المحامين هام جداً، فميدانياً سنواكب الثورة بمطالب محقة للمواطنين ولا سيما بما يتعلق بالتوقيفات وكبت الحريات بالشارع اما على الصعيد القانوني فهدفها رسم خارطة طريق قانونية دستورية مهنية لتواكب وتساعد التطورات والاستحقاقات المقبلة مثل الودائع التي خرجت من ​المصارف​ واموال ​الموازنة العامة​".