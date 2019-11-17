الصفدي طلب من القاضي ابراهيم فتح تحقيق كامل في موضوع الزيتونة باي

أعلن المكتب الاعلامي للوزير والنائب السابق ​محمد الصفدي​ في بيان أنه "بعد تناول موضوع "​الزيتونة باي​" بشكل مغلوط وبعد الاخذ والرد والالتباس الحاصل لدى الناس وتوجيه الاتهامات والحديث عن وجود مخالفات، بادر الصفدي الى الاتصال بالمدعي ​العام المالي​ القاضي ​علي ابراهيم​ وطلب منه تحديد موعد للاجتماع به وحثّه على فتح تحقيق كامل وشامل ومحاسبة اي مرتكب لأي مخالفة في هذا الموضوع واقفال الملف لمرة واحدة وأخيرة".

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