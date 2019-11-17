المحامي فرنجية من نقابة المحامين:نترك حرية الخيار من حيث المبدأ للمحامين

أكد المسؤول الاعلامي في تيار "المردة" ​سليمان فرنجية​ في تصريح من ​نقابة المحامين​ ان "اتجاهنا هو نحو الأمور المهنيّة ونترك حرية الخيار من حيث المبدأ للمحامين في الانتخابات".

وشدد على انه "نحن مع مطالب المتظاهرين، وكل شخص يتحمل مسؤولية على قدر أدائه السياسي الواضح".