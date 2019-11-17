المحامي فرنجية من نقابة المحامين:نترك حرية الخيار من حيث المبدأ للمحامين

أكد المسؤول الاعلامي في تيار "المردة" سليمان فرنجية في تصريح من نقابة المحامين ان "اتجاهنا هو نحو الأمور المهنيّة ونترك حرية الخيار من حيث المبدأ للمحامين في الانتخابات".
وشدد على انه "نحن مع مطالب المتظاهرين، وكل شخص يتحمل مسؤولية على قدر أدائه السياسي الواضح".
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