إسبر عن العفو عن ضباط متهمين بارتكاب جرائم حرب: لدي ثقة عظيمة في النظام القضائي

أعرب وزير الدفاع الأميركي ​مارك إسبر​، عن ثقته في قدرة النظام القضائي العسكري لبلاده على محاسبة الجنود، وذلك بعد يومين من إصدار الرئيس الأميركي، ​دونالد ترامب​، عفوا عن ضابطين في ​الجيش​ اتهما بارتكاب جرائم حرب في ​أفغانستان​.

ولدى سؤال إسبر عن الكيفية التي سيطمئن بها دول مثل أفغانستان و​العراق​ بعد العفو، قال إسبر: "لدينا نظام قضاء عسكري فعال للغاية"، مشددا على أنه "لدي ثقة عظيمة في النظام القضائي العسكري".

ولفت إسبر إلى أن "​القوات​ الأميركية مدربة من اليوم الأول على قوانين الصراعات المسلح وكيفية التصرف في وقت الحرب"، مؤكدا أنهم يتصرفون وفقا لذلك وإذا لم يفعلوا فجيش الولايات المتحدة سيتصرف بما يتسق مع القوانين".