أعرب وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، عن ثقته في قدرة النظام القضائي العسكري لبلاده على محاسبة الجنود، وذلك بعد يومين من إصدار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عفوا عن ضابطين في الجيش اتهما بارتكاب جرائم حرب في أفغانستان.
ولدى سؤال إسبر عن الكيفية التي سيطمئن بها دول مثل أفغانستان والعراق بعد العفو، قال إسبر: "لدينا نظام قضاء عسكري فعال للغاية"، مشددا على أنه "لدي ثقة عظيمة في النظام القضائي العسكري".
ولفت إسبر إلى أن "القوات الأميركية مدربة من اليوم الأول على قوانين الصراعات المسلح وكيفية التصرف في وقت الحرب"، مؤكدا أنهم يتصرفون وفقا لذلك وإذا لم يفعلوا فجيش الولايات المتحدة سيتصرف بما يتسق مع القوانين".
كانت هذه تفاصيل خبر إسبر عن العفو عن ضباط متهمين بارتكاب جرائم حرب: لدي ثقة عظيمة في النظام القضائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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