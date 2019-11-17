مسؤول أميركي: واشنطن وبرلين قادرتان على منع حجب الإنترنت في إيران

أعلن السفير الأميركي في ألمانيا، إن واشنطن وبرلين قادرتان على منع حجب الإنترنت في إيران.
يذكر انه اندلعت التظاهرات في إيران يوم الجمعة بعد ساعات من الإعلان عن رفع أسعار البنزين بنسبة 50 بالمئة لأول 60 ليترا من البنزين يتم شراؤها كل شهر و300 في المئة لكل ليتر إضافي كل شهر.
وعلى وقع الاحتجاجات التي تضرب المدن الإيرانية نقلت تقارير انقطاع شبكات الإنترنت عن بعض المدينة التي تشهد التظاهرات، الأمر الذي أكدته منظمة "نت بلوكس" والتي أشارت إلى أن نسبة الولوج للإنترنت خفضت إلى 7 في المئة بعد 12 ساعة على نشوب الاحتجاجات في إيران.
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