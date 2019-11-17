مقتل شرطي خلال مواجهات في كرمانشاه بإيران

أفاد رئيس شرطة منطقة ​كرمانشاه​، علي أكبر جاويدان في تصريحات لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" عن "مقتل الشرطي إيراج جواهري عقب مواجهة مع مثيرين للشغب وعصابات، خلال الاضطرابات التي شهدتها مدينة كرمانشاه".

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