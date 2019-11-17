المرشّح المستقل ملحم خلف حلّ أولاً في انتخابات نقابة المحامين في بيروت

فاز كل من ملحم خلف، بيار حنا، سعد الدين الخطيب، ناضر كسبار، وابراهيم مسلم في عضوية ​نقابة المحامين​ في ​بيروت​.

وجاءت النتائج على الشكل التالي: ملحم خلف 2062، بيار حنا 1703، سعد الدين الخطيب 1699، ناضر كسبار 1681 وابراهيم مسلم 1480.