اطلق "مارون.ي" النار من بندقية صيد على "أليدا.و" داخل كنيسة مار الياس-حميص في مزيارة خلال المناولة فأرداها. وقد تم توقيفه من قبل قوى الامن.
وفي المعلومات، فان الخلافات بين الطرفين هي حول دفع ايجارات الوقف في البلدة فالضحية تطالب مارون بالدفع وهي اشتكت عليه لذلك قام بقتلها في الكنيسة.
كانت هذه تفاصيل خبر توقيف شخص أقدم على قتل امرأة أثناء المناولة في كنيسة ببلدة مزيارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.