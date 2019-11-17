توقيف شخص أقدم على قتل امرأة أثناء المناولة في كنيسة ببلدة مزيارة

اطلق "مارون.ي" النار من بندقية صيد على "أليدا.و" داخل ​كنيسة​ مار الياس-حميص في ​مزيارة​ خلال المناولة فأرداها. وقد تم توقيفه من قبل ​قوى الامن​.

وفي المعلومات، فان الخلافات بين الطرفين هي حول دفع ايجارات الوقف في البلدة فالضحية تطالب مارون بالدفع وهي اشتكت عليه لذلك قام بقتلها في الكنيسة.

