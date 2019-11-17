أكد المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات في حديث للـ "الوكالة الوطنية للإعلام" "أن مطلق النار في محلة جل الديب لا يزال موقوفا ولم يتم تخلية سبيله على عكس ما يتم تداوله من أخبار في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي".
اشارة الى أن مطلق النار يواجه تهمة حيازة سلاح وإطلاق النار منه وبالتالي تختلف ظروف توقيفه عن موقوفين آخرين في موضوع التظاهرات، وقد تمت تخلية سبيلهم تباعا
كانت هذه تفاصيل خبر القاضي عويدات: مطلق النار في جل الديب لا يزال قيد التوقيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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