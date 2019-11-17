القاضي عويدات: مطلق النار في جل الديب لا يزال قيد التوقيف

أكد المدعي العام التمييزي القاضي ​غسان عويدات​ في حديث للـ "​الوكالة الوطنية للإعلام​" "أن مطلق النار في محلة ​جل الديب​ لا يزال موقوفا ولم يتم تخلية سبيله على عكس ما يتم تداوله من ​أخبار​ في بعض وسائل الإعلام و​مواقع التواصل الإجتماعي​".

اشارة الى أن مطلق النار يواجه تهمة حيازة سلاح و​إطلاق النار​ منه وبالتالي تختلف ظروف توقيفه عن موقوفين آخرين في موضوع ​التظاهرات​، وقد تمت تخلية سبيلهم تباعا