أكد المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري ان "رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل هو من اقترح وبإصرار مرتين اسم الوزير السابق محمد الصفدي وهو ما سارع الرئيس الحريري إلى ابداء موافقته عليه".
وأوضح انه "منذ ان طلب الوزير السابق محمد الصفدي سحب اسمه كمرشح لتشكيل الحكومة الجديدة يمعن التيار الوطني الحر في تحميل الحريري مسؤولية هذا الانسحاب".
كانت هذه تفاصيل خبر المكتب الاعلامي للحريري: باسيل هو من اقترح وبإصرار مرتين اسم الصفدي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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