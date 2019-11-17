واشنطن وسيول تؤجلان مناوراتهما الجويّة المشتركة







اسماء السيد - بانكوك: أعلن وزير الدفاع الأميركي مارك اسبر الأحد أن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ستؤجلان مناوراتهما الجوية المشتركة بهدف تشجيع الحوار الدبلوماسي مع كوريا الشمالية. وقال اسبر لصحافيين في بانكوك "اتخذنا هذا القرار في مبادرة حسن نية للمساهمة في تهيئة بيئة مواتية للدبلوماسية وتقدم السلام".

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