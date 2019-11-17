بيلوسي: ترامب لديه فرصة للإدلاء بشهادته أمام لجنة المساءلة

دبي - بواسطة محمد فارس © Albawaba.com قدمت بواسطة ترامب

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي الديمقراطية نانسي بيلوسي إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمكنه الدفاع عن قضيته مباشرة أمام لجنة الاستخبارات، لكنها تعهدت بحماية المبلِّغ الذي أطلقت شكواه التحقيق في مساءلة الرئيس بشأن تصرفاته مع أوكرانيا.

وقالت بيلوسي في مقابلة مع برنامج “فيس ذا نيشن” على شبكة سي بي إس الأمريكية الذي يذاع في وقت لاحق الأحد: “يمكن للرئيس أن يحضر أمام اللجنة ويتحدث، ويتحدث بكل الحقيقة التي يريدها إذا أراد – إذا أراد أن يؤدي اليمين أو أن يقوم بذلك كتابة”، مضيفة: “لديه كل فرصة لعرض قضيته”، وفقا لوكالة أنباء بلومبرغ الأمريكية.

وطالب ترامب والجمهوريون في الكونغرس الأمريكي بإرغام المبلِّغ بالإدلاء بشهادته حتى يعرف الرئيس من وجه هذه الاتهامات. واستبعدت بيلوسي، في المقابلة التي سجلت يوم الجمعة، أي خطوات من شأنها الكشف عن الشخص الذي قدم الشكوى. (د ب أ)